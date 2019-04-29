قائد محور تعز يوجه بإيقاف أفراد في الجيش اعتدوا على أحد الباعة

وجه قائد محور تعز، اللواء الركن سمير الحاج، بإيقاف أفراد طقم الحماية التابع للمحور في جولة المسبح عقب قيام أحدهم بالاعتداء على بوفية المليك وايداعهم سجن الشرطة العسكرية، معتبراُ ذلك تصرف فردي غير مبرر ومستنكر.

وأكد قائد المحور، أن لا أحد فوق النظام والقانون وأن مثل هذه التصرفات سيتم التعامل معها بحزم وصرامة.

وشدد اللواء الحاج على اتخاذ الاجراءات اللازمة ومعاقبة الافراد العقاب المستحق، لافتاً إلى أن "مهمة الجيش الانتصار للحقوق المواطن وحفظها وهو ما سنقوم به".

والتزم قائد المحور بضمانة حفظ حقوق مالك الكافتيريا، والوقوف إلى جانبهم وتعويضهم عن أية خسائر أو أضرار، كما تعهد بمعاقبة الأفراد الذين قاموا بالاعتداء والتصرف السيء الغير مسؤول من قبل بعض الافراد.