وجه قائد محور تعز، اللواء الركن سمير الحاج، بإيقاف أفراد طقم الحماية التابع للمحور في جولة المسبح عقب قيام أحدهم بالاعتداء على بوفية المليك وايداعهم سجن الشرطة العسكرية، معتبراُ ذلك تصرف فردي غير مبرر ومستنكر.
وأكد قائد المحور، أن لا أحد فوق النظام والقانون وأن مثل هذه التصرفات سيتم التعامل معها بحزم وصرامة.
وشدد اللواء الحاج على اتخاذ الاجراءات اللازمة ومعاقبة الافراد العقاب المستحق، لافتاً إلى أن "مهمة الجيش الانتصار للحقوق المواطن وحفظها وهو ما سنقوم به".
والتزم قائد المحور بضمانة حفظ حقوق مالك الكافتيريا، والوقوف إلى جانبهم وتعويضهم عن أية خسائر أو أضرار، كما تعهد بمعاقبة الأفراد الذين قاموا بالاعتداء والتصرف السيء الغير مسؤول من قبل بعض الافراد.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد محور تعز يوجه بإيقاف أفراد في الجيش اعتدوا على أحد الباعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.