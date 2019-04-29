قائد محور تعز: "لن يكون هناك أي مربع خارج إطار الدولة"

تفقد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج اليوم الاثنين أحياء المدينة القديمة للإطلاع على مجمل الأوضاع بعد تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة.

ووفق متابعة" الخليج 365"، ففي الزيارة التي شملت أحياء المدينة القديم، ومجمع هائل وأقسام شرطة باب موسى والباب الكبير اطلع اللواء الحاج على أوضاع حياة الناس، وطمأنهم باستقرار الوضع وان الدولة تقف إلى جانب المواطن، والأمن في تحسن واستقرار في كل مربعات المدينة.

وأشار قائد المحور إلى أن الناس تنعم بالأمن والاستقرار، وأن حركة الناس والحياة عادت بشكل جيد، وأن الأمور تسير بشكل أفضل أمنا واستقرارا

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ودعا قائد المحور الجميع إلى التعاون والتكاتف في تطبيع الحياة وبسط أجهزة الدولة على كافة المناطق المحررة.

منوها أن الدولة تسعى لتطبيع الحياة والأوضاع الأمنية في المحافظة بالكامل ولن يكون هناك أي مربع خارج إطار الدولة و النظام والقانون.

رافق قائد المحور في الزيارة الميدانية قائد شرطة الدوريات العقيد محمد مهيوب ورئيس الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري.