العامري يتفقدالوحدة الصحية بحي الحوطة بمدينة سيئون

إطلع مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري، بمعية الأمين العام للمجلس المحلي المهندس حسين بامخرمة صباح اليوم، على أعمال التوسعة والبناء للدور الأول الخاص بالوحدة الصحية بحي الحوطة بمدينة سيئون والذي يأتي بتمويل ونفقة فاعل خير.

وطاف "العامري" - خلال زيارته - على أقسام الوحدة الصحية من المختبر وقسم التوليد وتنظيم الأسرة والعيادة مستمعا الى شرحا مفصل من الكادر الصحي عن عمل الوحدة الصحية والخدمات المقدمة والطاقم العامل وأبرز الصعوبات التي تعترض اداء الوحدة الصحية والتي تستهدف حي الحوطة بالمديرية.

واكد "العامري" ان السلطة المحلية بالمديرية ستقف الى جانب المراكز والوحدات الصحية وستذلل كافة الصعوبات التي تواجهها داعيا الخيرين الى المساهمة في دعم التنمية الصحية من المراكز والوحدات والعاملين فيها وتوفير الأدوية خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي والصعب.

ووجه "العامري" برفع خطاب الى الجهات الرسمية المسؤولة من اجل رفد الوحدة الصحية وايجاد الدعم الكافي واعتماد ميزانية تشغيلية لعمل الوحدة التي يترددها قرابة 500 مستفيد شهريا من سكان الحي وما جاورها مثمنا كل الجهود المبذولة من اعيان الحي في المتابعة المستمرة لإيجاد الدعم ورفع تصور عام لمتطلبات الوحدة الصحية.

رافق المدير العام في الزيارة عضو المجلس المحلي علي باطاهر وبشير يسلم بشير احد اعيان حي الحوطة بمدينة سيئون.