مليشيا الحوثي تنهب أثاث النادي السياحي في الحديدة وتنقله إلى صنعاء

قالت مصادر محلية بمحافظة الحديدة أن مليشيات الحوثي الانقلابية اقتحمت النادي السياحي الواقع على خط المراوعة صنعاء. واقدمت على نقل كافة الاثاث والمستلزمات بالنادي عبر دينات وشاحنات كبيرة واتجهت بها الى صنعاء. واضافت هذه المصادر ، بأن عدد من الاطقم شوهدت وهي ترافق هذه الدينات والتي كانت تحمل على متنها كافة الادوات التي كانت بداخل النادي السياحي من اثاث واجهزة رياضية وأسرة، وغيرها من الادوات التي كانت بداخل النادي السياحي، في عملية سطو ونهب للممتلكات العامة والخاصة في الحديدة منذ السيطرة عليها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية .

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