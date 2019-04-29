سلطان بروناي يتسلم أوراق اعتماده سفير اليمن غير المقيم

تسلم سلطان بروناي حسن البلقيه اليوم أوراق اعتماد سفير اليمن غير المقيم لدى بروناي الدكتور عبدالغني الشميري، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. ونقل السفير تحيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الي جلالة سلطان بروناي خلال مراسم تسلم اوراق الاعتماد التي جرت في القصر السلطاني. حضر اللقاء ومراسم تقديم اوراق الاعتماد الوزير المفوض محمد النجار.

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