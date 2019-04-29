شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة تكشف لأول مرة .. الحوثي ينقل الأسلحة الثقيلة من ميناء الحديدة إلى هذه المحافظة وقناة دولية تروي التفاصيل بالأدلة (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل خطيرة تكشف لأول مرة .. الحوثي ينقل الأسلحة الثقيلة من ميناء الحديدة إلى هذه المحافظة وقناة دولية تروي التفاصيل بالأدلة (شاهد الفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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