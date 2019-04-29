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عاجل.. قوات الشرعية تتقدم لأول مرة في مديرية الصفراء بصعدة

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عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش الوطني الشعبية، اليوم الإثنين، 29/نيسان/2019 تقدما هو الأولمن نوعه في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تقدمت في مديرية الصفراء، شرقي المحافظة، لأول مرة منذ بداية العمليات العسكرية.

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وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مربع جشع في المديرية.

 

وأضافت أن عدد من مسلحي المليشيا الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات.

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