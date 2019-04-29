شكرا لقرائتكم خبر عن سفن حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان الاستراتيجي رغم معارضة الصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الجيش الأمريكي، إنه أرسل سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية عبر مضيق تايوان، يوم الأحد، ويزيد البنتاغون من تواتر الحركة عبر الممر المائي الاستراتيجي رغم معارضة الصين.

وبحسب "رويترز"، وصف بيان للجيش السفينتين بأنهما المدمرتان "ويليام ب. لورنس وستيثيم".

وأوضح أن "عبور السفينتين مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي".

وتنذر هذه الرحلة بتصاعد التوتر مع الصين، لكن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي ستراها على الأرجح مؤشرا على الدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تنامي الخلاف بين تايبه وبكين.

Advertisements

ولم يرد أي رد فعل من الصين حتى الآن لكنها سبق وأبدت معارضتها لمثل هذه التحركات.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عام 1949، حين عندما سيطرت القوات التي يقودها الحزب القومي على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبر أن الجزيرة جزء من الأراضي الصينية، في حين لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.