شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالوثائق أقوى رد سعودي عاجل على فيلم قناة الجزيرة حول اغتيال الرئيس الحمدي .. برأ ‘‘صالح’’ وكشف (بالاسم) عن القاتل الحقيقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب السعودي عبدالله الطاير، بأن قناة ‎الجزيرة تحاول جاهدة البقاء محسوبة على القنوات المحترمة من خلال استغفال المتلقين ببرامج تستند إلى وثائق مجتزأة تخدم أجندتها وليس المهنية في الطرح.



وأضاف: "هذه وثيقة ‎أمريكية سرية تعود لعام 1977م،أفرج عنها 2009م تقدم رواية أخرى كتب السفير الأمريكي في ‎صنعاء برقية روى فيها أنه استقبل يوم 17 أكتوبر 1977، مبعوثا خاصا من الرئيس الغشمي هو وزير الدولة أحمد عبد الله سعيد "لإبلاغي بمحاولة اغتيال استهدفته في وقت مبكر من نفس الصباح". وقام بها ضابط متقاعد يدعى زيد الكبسي، وهو ينتمي إلى السادة أو الهاشمية".

‏وتابع بقوله: "كنتيجة لهذا المحاولة، بدأ الرئيس الغشمي ومن حوله في الاعتقاد بأن اغتيال الرئيس الحمدي وأخوه، قام بها الهاشميون "السلالية"، الذين لم يتأقلموا مع الجمهورية ومازالوا يبحثون عن طريقة لانقلاب سياسي على الجمهورية".



وختم بالقول: "‏4 علق السفير: هذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها أن الهاشمية تخطط ضد النظام الجمهوري... تفاصيل لم ترغب ‎الجزيرة إبرازها".