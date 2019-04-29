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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 29 إبريل 2019م، وهي كالتالي: 

مناقشة رفع مستوى التدخلات في الجانب الصحي بساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/383488

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين
https://www.alyamanalaraby.com/383494

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في عدن اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/383499

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/383500

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء الاثنين
https://www.alyamanalaraby.com/383501

نجوى قاسم تعلق على صورة أكاديمي يمني تحول إلى عامل بمحل تجاري
https://www.alyamanalaraby.com/383505

وكيل وزارة التربية باسليم يطلع على طباعة 5 مليون كتاب مدرسي
https://www.alyamanalaraby.com/383507

بالفيديو.. صواريخ العمالقة تصطاد آليتين للمليشيا شمال الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/383508

بدء تنفيذ مشروع نقل المياه بمديرية الشحر
https://www.alyamanalaraby.com/383515

المركزي يؤكد وصول الموافقة على سحب الدفعة 22 من الوديعة
https://www.alyamanalaraby.com/383516

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مكاوي يكشف تفاصيل مثيرة حول تجميد جبهات الحديدة وتحرك الحوثي في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/383521

قوات الحزام الأمني تأسر قائد حملة مليشيا الحوثي في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/383524

مقتل 23 حوثيا خلال مواجهات مع قوات المقاومة في البيضاء
https://www.alyamanalaraby.com/383527

نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بسرعة انقاذ المختطفين لدى الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/383529

شاهد.. خالد الرويشان يفضح الجزيرة ويضعها في موقف محرج
https://www.alyamanalaraby.com/383530

غلاب: قطر وتركيا حولتا توكل كرمان إلى عكفي في محراب الحوثية
https://www.alyamanalaraby.com/383538

انتصارات واسعة للجيش الوطني في الضالع والبيضاء وصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/383541

شاهد.. البحسني يضع حجر الأساس لعدد من مشاريع الطرقات الحيوية بمدينة المكلا

https://www.alyamanalaraby.com/383553

البحسني يفتتح المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بحرم هيئة ابن سيناء بالمكلا

https://www.alyamanalaraby.com/383554

مركز قابوس الصحي بالمهرة يتسلم منظومة تكييف مركزي

https://www.alyamanalaraby.com/383556
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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