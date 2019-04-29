500 مليون دولار.. كيف دعم النظام القطرى مليشيا الحوثى ؟

وأضاف الغيثي أن النظام القطرى دفع 500 مليون دولار، تحت مظلة إعادة إعمار صعدة، ولكن الأمر في حقيقته لم يكن سوى إنقاذ لمليشيا الحوثي الانقلابية، مُضيفاً أن المليشيا عملت على استخدام تلك الأموال في شراء السلاح وتدعيم صفوفها، حتى نجحت فى السيطرة على عدد من المناطق.
وأضاف الغيثي، أنه في عام 2011 كانت مليشيا الحوثي الانقلابية وحزب الإصلاح في جبهة واحدة حتى سيطر الإخوان على مقاليد الأمور في الحكومة، مُشيراً إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المليشيا تُعيد ترتيب أوراقها وصفوفها من جديد حتى حانت لها الفرصة في 2014 بالانقضاض على السلطة بتعاون كامل وتنسيق على أعلى مستوى مع حزب الإصلاح.
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