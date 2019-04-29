محلل سياسي يُطالب التحالف العربى بإعادة هيكلة "قيادات الشرعية"

طالب محمد الغيثي، المحلل السياسي، خلال برنامج قضايانا المُذاع على فضائية الغد المشرق، دول التحالف العربي بإعادة هيكلة الشرعية وتسليمها لشخصيات غير الشخصيات الموجودة على الساحة والتي كان لها أكثر من موقف مُغاير.

وأضاف المحلل السياسي، لابد من تسليم المناطق المُحررة لأهلها؛ وتسليم المحافظات الجنوبية لمحافظين من الجنوب، وكذلك الحال مع المحافظات الشمالية.

واستكمل الغيثي، أما من الناحية العسكرية، لابد من العمل على استقدام قيادات أخرى ليس لها أيديولوجيات أو خلفيات سياسية تعمل على تنفيذها.