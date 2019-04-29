وأضاف المحلل السياسي، لابد من تسليم المناطق المُحررة لأهلها؛ وتسليم المحافظات الجنوبية لمحافظين من الجنوب، وكذلك الحال مع المحافظات الشمالية.
واستكمل الغيثي، أما من الناحية العسكرية، لابد من العمل على استقدام قيادات أخرى ليس لها أيديولوجيات أو خلفيات سياسية تعمل على تنفيذها.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي يُطالب التحالف العربى بإعادة هيكلة "قيادات الشرعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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