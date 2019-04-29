السودان يلغي مظاهرات اليوم خوفًًا من العنف

عقد قادة الاحتجاج السوداني محادثات مع المجلس العسكري الحاكم يوم الأحد، بعد أن أدان الجيش هجومًا على حزب إسلامي مقرب من الرئيس عمر البشير، الذي أقيل من السلطة وسجن في وقت سابق من هذا الشهر.

يقول الإسلاميون في السودان الذين تحالفوا مع الأوتوقراطية المخلوعة عمر البشير، إنهم ألغوا اجتماعًا مخططًا خوفًا من عنف من المحتجين الذين طردوه من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وأكد الداعية، عبد الحي يوسف، في شريط فيديو نُشر على "فيسبوك" إن قرار إلغاء تجمع اليوم الإثنين جاء بعد لقاء مع الجنرال محمد حمدان دجالو، المعروف باسم حميدتي، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، مضيفًا أنهم تلقوا تأكيدات من داجالو وآخرين بأن "الشريعة الإسلامية لن تُلغى".

يذكر أن الإسلاميين السودانيين لعبوا دورًا رئيسيًا في انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة.

وقال حزب إسلامي إن المتظاهرين هاجموا أحد اجتماعاته خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن إصابة العشرات في اشتباكات.

