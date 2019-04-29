يقول الإسلاميون في السودان الذين تحالفوا مع الأوتوقراطية المخلوعة عمر البشير، إنهم ألغوا اجتماعًا مخططًا خوفًا من عنف من المحتجين الذين طردوه من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.
وأكد الداعية، عبد الحي يوسف، في شريط فيديو نُشر على "فيسبوك" إن قرار إلغاء تجمع اليوم الإثنين جاء بعد لقاء مع الجنرال محمد حمدان دجالو، المعروف باسم حميدتي، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، مضيفًا أنهم تلقوا تأكيدات من داجالو وآخرين بأن "الشريعة الإسلامية لن تُلغى".
يذكر أن الإسلاميين السودانيين لعبوا دورًا رئيسيًا في انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة.
وقال حزب إسلامي إن المتظاهرين هاجموا أحد اجتماعاته خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن إصابة العشرات في اشتباكات.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يلغي مظاهرات اليوم خوفًًا من العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.