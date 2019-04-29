مركز قابوس الصحي بالمهرة يتسلم منظومة تكييف مركزي

تسلمت إدارة مركز السلطان قابوس الصحي بمديرية شحن بمحافظة المهرة يوم أمس، منظومة تكييف حديثة كدفعة أولى مقدمة دعما من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت ضمن جهوده في تطوير خدمات المركز.

وأوضح مدير مركز السلطان قابوس الصحي د. خيران هادي بأن هذا الدعم تمثل في 32 جهاز تكييف مركزي نوع سامسنج للمركز و لسكن الأطباء، على أن تصل قريبا أشعة لقسم الأسنان وماكنة تحميض أفلام الأشعة وكاميرات مراقبة بالإضافة إلى توفير محاليل وأدوية لقسم الطوارى وتوفير سيارة للاسعاف وفتح أقسام اخرى كالباطنية والقلب، وصرف مكافآت ل 22 متعاقد يعملون بالمركز.

وثمن مدير المركز دور المحافظ ومدير عام المديرية في دعم المركز وتزويده بكافة الإمكانيات والمستلزمات الضرورية للارتقاء بمستوى خدماته للأفضل، مشيرا إلى هذا الدعم يأتي تنفيذا للوعود التي أطلقها المحافظ باكريت خلال زيارته الأخيرة للمركز في 18 أبريل الجاري.