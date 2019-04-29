شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقطع موتوا قهر.. شاهد: آخر تعليق لـ بدور البراهيم بعد استدعاء النيابة العامة لها بسبب إعلان المساج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت “بدور البراهيم”، إحدى مشاهير سناب شات، اعتذارًا على ما صدر منها من إيحاءات جنسية، في مقطع فيديو روجت خلاله لمنتج “زيت مساج”.

وقالت “البراهيم” في فيديو جديد نشرته على حسابها بـ”سناب شات”: “اليوم استدعتني (النيابة العامة) لما بدر مني بسبب إعلان تم تداوله في السوشيال ميديا، إعلان عن زيت حق مساج”.

وأضافت: “طبعًا طلعت مني كلمات ممكن فيها إيحاءات جنسية، لكن أنا ما أقصد، أنا كنت أشرح للمتابعين المنتج هذا فانفهمت غلط”.

وتابعت “البراهيم”: “أحب اعتذر لكافة أفراد المجتمع سواء في السعودية أو بالعالم العربي، أنا أسفة، وحقكم علي، كانت نيتي صافية، وأشد على الجهات الحكومية والنيابة العامة اللي هدفهم استقرار المجتمع وسلامته”.

وفي ذات الفيديو، ذكرت “بدور البراهيم”، أنها كانت في فرع “الهيئة العامة للغذاء والدواء” بالدمام، قائلةً: “توني الحين طالعة من هيئة الغذاء والدواء، وأحب أوجه لهم تحية على جهودهم الجبارة وحرصهم على صحة المجتمع”.

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