نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بسرعة انقاذ المختطفين لدى الحوثي

ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين الاجرام الذي يتعرض له الصحفيين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية منذ سنوات وحرمانهم من حق الزيارة والتطبيب واخضاعهم لظروف اختطاف قمعية.
وقالت النقابة إنها تلقت بلاغاً من أسر الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بصنعاء منذ قرابة الأربعة أعوام يفيدون فيه تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية ما ادى إلى تدهور حالتهم الصحية.
وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين ومحاسبة كل المتورطين بالجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين.
وحملت نقابة الصحفيين مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن هذه الجرائم بحق الصحفيين المختطفين، داعية كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب مواصلة التضامن مع الزملاء والضغط بكافة الوسائل لإيقاف التعامل الوحشي معهم والعمل على إطلاق سراحهم.
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