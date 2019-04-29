شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: ’’مجتهد’’ يفجر مفاجآت ثقيلة تهز المملكة عن الأمير محمد بن سلمان وترامب ويكشف معلومات خطيرة عن مصير سعود القحطاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الشهير “مجتهد” معلومات خطيرة عن مستشار ابن سلمان السابق سعود القحطاني المتهم في قضية خاشقجي ووضعه الحالي، مشيرا إلى أنه قيد الإقامة الجبرية ومقطوع عنه الاتصالات.

وقال “مجتهد” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على التقارير التي انتشرت مؤخرا بشأن مصير “القحطاني” الغامض، إن سعود في خطر حيث أنه بعد ضغط ترامب وبومبيو اضطر الأمير محمد ابن سلمان أن يضع سعود القحطاني قيد الإقامة الجبرية وقطع عنه الاتصالات ومنع زيارته من الأصدقاء والأقارب.

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وتابع موضحا:”وبعد أن فضح مجتهد عـ. هـ. هناك حديث أن سعود سيكون كبش الفداء بدلا منه، وهو تطور غريب لأن كل التقديرات كانت تقول إن ابن سلمان لن يفرط فيه”.

ويلف غموض كبير حتى هذه اللحظة مصير المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني والمتهم بقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث لم يظهر القحطاني في جلسات المحاكمة، بحسب مصادر عدّة.

وقال أحد المسؤولين الذين تحدثّوا لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن هوياتهم “القحطاني ليس واحدا من المتهمين الـ11 الذين تجري محاكمتهم”.