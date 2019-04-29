شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة جديدة وطعنة غادرة للجمهورية .. بطلها أقرب المقربين من الرئيس الراحل ‘‘صالح’’ شاهد ماذا فعل؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة لرئيس مجلس النواب يحيى الراعي وهو يقلد مهدي المشاط مدير مكتب زعيم الحوثيين رتبة مشير، موجة سخرية وتندر في أوساط السياسيين والناشطين اليمنيين.

وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي قام اليوم الأحد بتقليد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، برتبة المشير.

وحسب الوكالة، جرت مراسم التقليد بحضور أعضاء المجلس السياسي محمد النعيمي وسلطان السامعي وأحمد الرهوي، ورئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور، ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبا رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول وأكرم عطية ورؤساء الكتل البرلمانية.

ويعد يحي الراعي رئيسا لمجلس النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء، وهو عضو اللجنة العامة للحزب، وأحد القيادات التي ارتبطت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، طوال أكثر من عقدين.

وتولت ردود فعل اليمنيين ساخرين بعد أن ظهر المشاط الذي لا ينتمي لأي مؤسسة عسكرية منتصبا في حين كان الراعي يقلده رتبة المشير.

وفي سياق ذلك سخر المحلل السياسي فيصل علي قائلا: "الانقلاب ليس سوى الوجه الأخر للشرعية، الكل يعبث بالرتب وبالوظيفة العامة وبأرواح ومستقبل الناس وبالدولة".

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واضاف: "لا يمكن للفاسدين أن يستعيدوا الدولة من أيدي اللصوص، لأنها أي الدولة - وفق تعبيره- لا تعني السرق أياً كانوا، والمعنى باستعادتها هو الشعب صاحب الأمر والسلطة والحق".

وتابع: "المشير المشاط يقابل المشير الأصلع.. هل هذه صدفة لا أظن".، بإشارة منه إلى الرئيس هادي.

من جانبه قال الإعلامي سمير النمري "رجال عفاش الأوفياء (علي عبدالله صالح)، يحي الراعي يقلد مدير مكتب عبدالملك الحوثي مهدي المشاط رتبة المشير".

واضاف: "لم يبني عفاش دولة ولا وطن ولا رجال".