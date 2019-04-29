شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: أول ردة فعل لـ بدور البراهيم بعد الهجوم عليها بسبب إعلان عن زيت مساج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت “بدور البراهيم”، إحدى مشاهير سناب شات، مقطع فيديو، ردت خلاله على حملة الهجوم التي تعرَّضت لها بسبب نشرها إعلانًا عن “زيت مساج” يتضمن إيحاءات جنسية.

وقالت “البراهيم” في مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها بـ”سناب شات”: “أحب أقول موتوا قهر.. زين يا اللي تتصيدون، الإعلان كان عن منتج للزوجين، وانفهم بطريقة غلط”.

وأضافت المسوقة على “سناب شات”: “بعيدًا عن الحياء، وبعيدًا عن الخدش، وبعيدًا عن كل شيء.. استريحوا باي باي”.

وكان رواد مواقع التواصل، شنوا هجومًا حادًا على بدور البراهيم، بسبب إعلان عن “زيت مساج” يتضمن إيحاءات جنسية، وطالبوا الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

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