شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي يعلن فك الوديعة السعودية وهبوط قوي لسعر الدولار مقابل الريال اليمني "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قطاع العمليات المصرفية الخارجية وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة 22 بمبلغ 39.5 مليون دولار وبسعر صرف 440 ريال. وجاءت الموافقة على السحب من الوديعة لتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية المقدمة من جميع البنوك التجارية والإسلامية في جميع المحافظات. Advertisements وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك التجارية والإسلامية التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها بسرعة التوجه إلى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات وتوريد 30% من قيمة الاعتماد بالريال اليمني. وأتاح البنك المركزي للبنوك استكمال الإجراءات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بالموافقة قبل أن يتم فرض توريد 100% من قيمة الاعتماد وتعليق اعتمادات جميع المتخلفين مستقبلاً

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