المركزي يؤكد وصول الموافقة على سحب الدفعة 22 من الوديعة السعودية

أكد قطاع العمليات المصرفية الخارجية وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة 22 بمبلغ 39.5 مليون دولار وبسعر صرف 440 ريال. وجاءت الموافقة على السحب من الوديعة لتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية المقدمة من جميع البنوك التجارية والإسلامية في جميع المحافظات. وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك التجارية والإسلامية التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها بسرعة التوجه إلى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات وتوريد 30% من قيمة الاعتماد بالريال اليمني. وأتاح البنك المركزي للبنوك استكمال الإجراءات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بالموافقة قبل أن يتم فرض توريد 100% من قيمة الاعتماد وتعليق اعتمادات جميع المتخلفين مستقبلاً.

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