وكيل وزارة التربية باسليم يطلع على طباعة 5 مليون كتاب مدرسي

تفقد الدكتور محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات فرع مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بحضرموت للإطلاع عن كثب على سير العملية الإنتاجية لطباعة خمسة مليون كتاب مدرسي للاستعداد والتهيئة للعام الدراسي القادم 2019- 2020م والتي ستغطي احتياجات خمس محافظات يمنية محررة وهي ( حضرموت ساحلاً ووادياً ، شبوة ، المهرة ، سقطرى ، مأرب ، الجوف ).

وأطلع المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات على الأقسام الإنتاجية بالمطابع وتعرف على كيفية جاهزيتها لتدشين طباعة الكتاب المدرسي مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت تصل لأكثر من 33 مليون كتاب مدرسي وقال سيتم طباعة شهادات النقل للطلاب بعدها سيتم توزيع الشهادات لمكاتب التربية والتعليم في المحافظات أول بأول مؤكداً أن هناك وعد من الأشقاء العرب خلال الزيارة الأخيرة لتكفلهم بطباعة الكتب المدرسية للطلاب بالجمهورية اليمنية مشيداً بالجهود التي يبذلها كافة العاملين بالمطابع فرع حضرموت في العمل لتحسين وتطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للكتاب المدرسي بوتيرة عالية .

وخلال الزيارة التقى الدكتور محمد عمر باسليم بجميع الموظفين والعاملين بالمطابع فرع حضرموت واستمع منهم إلى أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجههم مبدياً استعدادهم لمعالجة كافة المشكلات والصعوبات خلال المرحلة القادمة وكذلك تحسين أوضاع الموظفين والعاملين وصرف مستحقاتهم المالية وفي ختام اللقاء قام الأستاذ / أحمد سعد التميمي المدير العام لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي فرع حضرموت نيابة عن كافة الموظفين والعاملين بتكريم الدكتور محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات وتسليمة درع تذكاري تقديراً لجهوده واهتمامه في تسهيل عمل المؤسسة بحضرموت ومتابعته المستمرة للارتقاء بالعمل المؤسسي لفرع حضرموت تزامناً مع احتفالات الذكرى الثالثة 24 أبريل لتحرير ساحل حضرموت .