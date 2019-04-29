نجوى قاسم تعلق على صورة أكاديمي يمني تحول إلى عامل بمحل تجاري

علقت المذيعة في قناة الحدث نجوى قاسم على الأكاديمي اليمني الذي تسببت مليشيا الحوثي في قطع راتبه ليتحول إلى حمال في محافظة إب.

وقالت معلقة على صورته في تغريدة على توتير "‏نحن من ينحني امامك خجلاً واجلالاً وبألم وعتب على هذه الحياة غير المنصفة!".

وأضافت: "استاذ جامعي يعمل في احد المحال ليكفي قوته! كل المهن نحترمها وكل العاملين نقدر، لكن من افنى عمره للعلم لا يستحق ان يُكافأ بهذا الشكل".