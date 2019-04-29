الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

نجوى قاسم تعلق على صورة أكاديمي يمني تحول إلى عامل بمحل تجاري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

علقت المذيعة في قناة الحدث نجوى قاسم على الأكاديمي اليمني الذي تسببت مليشيا الحوثي في قطع راتبه ليتحول إلى حمال في محافظة إب.

وقالت معلقة على صورته في تغريدة على توتير   "‏نحن من ينحني امامك خجلاً واجلالاً وبألم وعتب على هذه الحياة غير المنصفة!".

وأضافت: "استاذ جامعي يعمل في احد المحال ليكفي قوته! كل المهن نحترمها وكل العاملين نقدر، لكن من افنى عمره للعلم لا يستحق ان يُكافأ بهذا الشكل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى قاسم تعلق على صورة أكاديمي يمني تحول إلى عامل بمحل تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا