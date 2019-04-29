أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت اليوم

يستعرض الخليج 365 أسعار الأصناف التي تشهد إقبالاً كبيراً على شرائها اليوم الإثنين.

الخضروات والفواكه :

تعتبر محافظة حضرموت من المحافظات الزراعية لتربتها الخصبة في مناطق وادي حضرموت، حيث تصل نسبة إنتاج المحاصيل الزراعية إلى (5.8%) من إجمالي الإنتاج الزراعي في الجمهورية، وأهمها التمور والحبوب والمحاصيل النقدية .

بحسب ما أفاد مراسل ( الخليج 365 ) فقد بلغت أسعار الطماطم : 550 ریال للكيلو الواحد ، فيما بلغ سعر كيلو البطاطس : 500 ریال أما أسعار الكوسا 300 والباذنجان و 200 الباميا 200 ريال يمني للكيلو الواحد ، وبلغت أسعار البصل 350 ريال للكيلو .

وبالنسبة لأسعار الجزر فبلغ 600 ريال يمني للكيلو الواحد ويزيد عنه سعر الكيلو الخيار بمائتين ريال، والليمون لازالت أسعاره مرتفعة وبلغت الف ريال .

فيما يتعلق بالفواكه فإن الموز بلغ 300 ريال للكيلو الواحد والتفاح الخارجي 1200 ریال والبرتقال 1000 ريال .

فيما بلغت اسعار الكومثرى 1000 ريال للكيلو الواحد والفرولة 1500 ريال والتوت 1000 ريال يمني للكيلو جرام .

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اللحوم والأسماك

ويعد قطاع الأسماك الرافد الاقتصادي الأول لسكان المحافظة كونها تقع على شريط ساحلي طويل يمتد على شاطئ البحر العربي، ويمتاز بكثرة وتنوع الأسماك والأحياء البحرية،

وبحسب ما رصد مراسلنا في محافظة حضرموت فإن اسعار أسماك الثمد بلغ للكيلو الواحد 1000 ريال، أما سمك القرش "اللخم" = 1200 ريال، فيما تتراوح أسعار البياض والسخلة والحجش ما بين 1500 و2500 ريال .

فيما يتعلق أسعار الكيلو جرام الواحد حيث بلغ سعر الكيلو اللحم الغنمي 3500 ریال ولحوم الإبل 3500 ريال ولحوم الأبقار 3500 ريال

وبالنسبة إلى الدجاج فيباع بالحبة حسب حجمه، فهناك من 1000، و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من 3000 ريال.