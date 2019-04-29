مناقشة رفع مستوى التدخلات في الجانب الصحي بساحل حضرموت

عقد المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري الأحد، لقاءاً بوفد المؤسسة الطبية الميدانية في مكتبه بالإدارة العامة للصحة؛ وذلك لمناقشة الدعم والتدخلات السابقة في المجال الصحي، وإمكانية تعزيزه ورفع مستوى التدخلات في الجانب الصحي.

وأكد الدكتور رياض حبور الجريري على أن هذه التدخلات جاءت من احتياج مؤكد في القطاع الصحي بالمحافظة مبني على الشراكات الفعالة مع المؤسسة الطبية الميدانية.

واستعرض اللقاء نتائج التدخلات السابقة لرؤية حجم النجاح الذي تم تحقيقه لتعزيز الشراكة المتينة مع المؤسسة، إلى جانب التطرق إلى الإشكاليات التي تعرقل سير العمل ورؤية إمكانية التدخلات الممكنة فيها.

بدوره قدم مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري الشكر تعبيراً عما تم تقديمه من قبل المؤسسة الطبية الميدانية من دعم سخي وجهود مبذولة لتحسين صحة ساحل حضرموت.

من جهته عبر رئيس المؤسسة الطبية الميدانية الدكتور مهيب عباد عن سعادته بالتعامل الراقي مع صحة ساحل حضرموت، مشدداً على أن المؤسسة الطبية الميدانية مستمرة في تقديم الدعم للقطاع الصحي لتطويره والرقي به.