هلال الإمارات يوقع اتفاقيتين لدعم القطاع الصحي بساحل حضرموت

شهدت مديرية الشحر توقيع اتفاقيتين لتأهيل وصيانة مبنى مستشفى الشحر العام ومركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بساحل حضرموت، وذلك بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي الاتفاقيتان في أطار جهود دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها للمشاريع الصحية والإنسانية في محافظة حضرموت ومختلف المحافظات اليمنية المحررة تزامناً مع عام التسامح.

وأوضح حميد راشد الشامسي مدير الشؤون الإنسانية وممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن المشروع يأتي تجسيداً للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها الهيئة لتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وشدد على أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار استمرار دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات في محافظة حضرموت، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودعم مشاريع البنية التحتية بالمحافظات المحررة.

بدوره عبر مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق عن جزيل شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة عما تقوم به من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية والصحية.