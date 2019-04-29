اتفاق بين مكتب الصحة وأمن ساحل حضرموت حول آليات نقل الأدوية

ناقش المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد منير كرامة التميمي مع المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور رياض حبور الجريري سبل التعاون المشترك بين مكتب وزارة الصحة وإدارة الأمن بساحل حضرموت.

وعقد الطرفان، لقاءاً في مبنى مكتب وزارة الصحة بالمكلا ناقشا فيه عدد من الموضوعات المتعلقة بالأدوية التي تدخل إلى المكلا على متن دينات وفوقها مواد بناء وغيرها من الأدوات الأخرى بما يعرض الأدوية لأشعة الشمس القوية وتعرضها للتلف.

وشددا، على ضرورة دخول هذه الأدوية في حافظات مخصصة لحفظ الأدوية من أجل وصولها للمكلا ومناطق حضرموت الأخرى بشكل سليم.

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وجددا التأكيد، على أن الجهات الأمنية في مداخل ومخارج المكلا ستقوم بإيقاف هذه الدينات إذا لم تكن الأدوية مخزنة بشكل صحيح.

وقال العميد التميمي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على عدد من الدينات التي تحمل أدوية غير مخزنة بشكل صحيح وهي في طريقها للمكلا ومناطق حضرموت المختلفة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها في حماية المواطنين بكل الوسائل وعلى مختلف الأصعدة والمجالات.

يأتي هذا فيما حضر اللقاء الدكتورة نبيهة باعوم، مدير الصيدلة والتموين بمكتب الصحة، والدكتور عبدالله باغوزه رئيس الهئية العليا للأدوية، والدكتور ناصر الموسطي نقيب الصيادلة.