شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفاجئ السعودية وقطر وتتخذ أغرب قرار في التاريخ....وحاكم دبي يعلنها صريحة ومدوية بتحمل المسؤوليه الكاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، تدشين وزارة جديدة “غير تقليدية” تدعى “وزارة اللا مستحيل”.

وقال الشيخ محمد بن راشد، الثلاثاء، في تغريدات على موقع “توتير”: “أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات. وزارة اللامستحيل. وزارة غير تقليدية بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل”.

وأوضح حاكم دبي أن وزارة اللامستحيل “ستبدأ عملها على عدة مشاريع. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوما إلى 6 دقايق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات”.

وتساءل ناشطون عن سبب تواري أولاد الشيخ زايد عن هذا القرار الغريب، في الوقت الذي يحاولون وخصوصا ولي العهد محمد بن زايد، تصدر المشهد الإماراتي في أغلب القرارات.