شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شخصيات تجاهلت الجزيرة ذكرهم في قصة اغتيال الحمدي”اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استغرب محافظ المحويت صالح سميع، تجاهل قناة الجزيرة لذكر شخصيتين في فيلم الغداء الأخير الذي عرضته مساء الأحد عن اغتيال الحمدي.

وقال سميع في منشور : "‏بعد أن شاهدت الجزيرة عن استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي قفز إلى ذهني سؤال مشروع: إذا كانت الأقلام قد خاضت كثيرا في الاغتيالات السياسية في اليمن من سالمين إلى عبدالفتاح إلى مطيع .. فإني استغرب جدا التجاهل المريب عن استشهاد القاضي :عبدالله الحجري في لندن ومحمد أحمد نعمان في بيروت".

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من جهتهم انتقد ناشطون تجنب ‏فيلم ذكر شخصية كان لها دور كبير في اغتياله.

وقالوا بأن الفيلم تجنب الحديث عن دور الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في جريمة الاغتيال.

وأضافوا بأن دوره تمثل في التخطيط والإشراف للجريمة.