شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية تهز العاصمة صنعاء .. مشرف حوثي يرتكب هذه الجريمة الشنيعة بحق الطالبات في حمامات المدرسة .. ونداء عاجل من أولياء الأمور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر تربوي أن مليشيا الحوثي، اختطفت اليوم الاحد بالعاصمة صنعاء، ثلاث طالبات من مدرسة أروى للبنات بمديرية السبعين.
وأوضح المصدر في تصريح الى "المشهد اليمني" أنه تم اختطاف الطالبات لرفضهن ترديد الصرخة الكهنوتية الخمينية الحوثية المستوردة، وتحريضهن لزميلاتهن بترديد الشعار الوطني للكل اليمنيين "بالروح بالدم نفديك يايمن".
ولفت المصدر ان أهالي الطالبات -حتى لحظة كتابة الخبر- لايعرفون مصيرهن.
واتهم المصدر الكهنوتي المدعو ملاطف مبخوت المطري، المشرف التربوي للمدرسة ومدير مدرسة أروى الحقيقي، بأنه السبب في اختطافهن، كون مديرة المدرسة المعينة ليس لها اي صلاحية على الاطلاق، فيما المشرف المليشاوي يتابع الطالبات في كل مكان، حتى يقوم بمراقبتهن أثناء دخولهن الى الحمامات .
وعبر المصدر عن أسفه الشديد بمعرفة غالبية أولياء الامور بذلك لكنهم متذمرين ولا يحركون ساكناً.
ودعا المصدر بقية أولياء امور الطالبات غير العارفين بما يجري في المدرسة، التأكد من بناتهم مما يحدث في مدرسة أروى بعد أن وصل الامر الى مرحلة الخطف.
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