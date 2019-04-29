شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ...شاهد بالفيديو...وسط الشارع العام وقرب الحرم المكي ...هذا مافعلة شاب عشريني بأمراة مسنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، مساء اليوم الأحد، شاب وهو يقوم بمساعدة مسنة على اجتياز أحد الشوارع الرئيسة بمكة المكرمة. وترجل الشاب عن مركبته بعدما شاهد امرأة مسنة، تدفع عربة، وتنوي قطع أحد الشوارع الرئيسة بمكة، فما كان منه إلا أن أوقف مركبته، وترجل عنها، وقام بمساعدة المرأة في اجتياز الطريق.

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