شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشهيد " الحمدي" تخرج عن صمتها وتعلن عن أول تحرك لتدوين اشهر وابشع جريمة اغتيال في تاريخ اليمن . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تحقيق استقصائي بثته الليلة قتاة الجزيرة حول جريمة اغتيال الرئيس اليمني الاسبق الشهيد " إبراهيم الحمدي " عن مطالبة اسرة الزعيم الراحل بفتح تحقيق دولي حول الجريمة وكشف مرتكبيها وملابساتها التي تؤكد وقوف اطراف خارجية في التدبير لاغتيال الرئيس الذي لايزال يمتلك الشعبية الاكبر في الأوساط الشعبية اليمنية . وحكم الحمدي اليمن ما يقدر بثلاث سنوات وهي الفترة التي يجمع عليها الكثير من اليمنيين انها كانت الافضل في فترات الحكم السابقة واللاحقة حتي اليوم .

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