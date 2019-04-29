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""الخليج 365"" ينشر اول تعليق لوزير سابق على فيديو لقناة الجزيرة بثته بشان اغتال الحمدي.. شاهد ماذا قال.. ومن هو؟ ( صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - وضع الكاتب المعروف خالد الرويشان قناة الجزيرة في إحراج شديد بعد أن عرضت فيلم الغداء الأخير عن اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي مساء الأحد.

 

وقال الرويشان: "من عجائب الصدف أنني نشرتُ عن مقتل الحمدي "الغداء الأخير "  قبل الجزيرة في 11 أكتوبر 2017 وبنفس العنوان".

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مراقبون أكدوا بأن الرويشان وضع قناة الجزيرة في إحراج شديد لسرقة عنوان الفيلم من منشور سابق له دون إذن مسبق منه.

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