شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينشر اول تعليق لوزير سابق على فيديو لقناة الجزيرة بثته بشان اغتال الحمدي.. شاهد ماذا قال.. ومن هو؟ ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضع الكاتب المعروف خالد الرويشان قناة الجزيرة في إحراج شديد بعد أن عرضت فيلم الغداء الأخير عن اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي مساء الأحد. وقال الرويشان: "من عجائب الصدف أنني نشرتُ عن مقتل الحمدي "الغداء الأخير " قبل الجزيرة في 11 أكتوبر 2017 وبنفس العنوان". Advertisements مراقبون أكدوا بأن الرويشان وضع قناة الجزيرة في إحراج شديد لسرقة عنوان الفيلم من منشور سابق له دون إذن مسبق منه.

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