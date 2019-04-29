شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع إماراتي يفاجئ فنان يمني عجز عن دفع إيجار منزله... بماذا بشره؟!.. (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد المذيع ‏في قناة أبوظبي الإماراتية ياسر فيصل عبدالله، بأن القناة تكفلت بدفع كل المتأخرات وإيجار سنة لمسكن الفنان الدكتور محمد الرخم.



وقال في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها صوت المغتربين: "تكريما لتاريخه الفني العريض..واحساسا بمعاناته الصامتة.. وعدم قدرته على دفع ايجار منزله..برنامج اليمن في اسبوع..وعبر قناة أبوظبي..يتكفل بدفع كل المتأخرات وايجار سنة لمسكن الفنان الدكتور محمد الرخم..والقادم افضل بإذن الله..ورمضان مبارك".

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