بهذه الكلمات وصفت مذيعة الحدث نجوى قاسم الأكاديمي اليمني الذي تحول إلى "حمال"

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عدن - ياسمين التهامي - أثنت المذيعة في قناة الحدث نجوى قاسم على الأكاديمي اليمني الذي تسببت مليشيا الحوثي في قطع راتبه ليتحول إلى حمال في محافظة إب.



وقالت معلقة على صورته في تغريدة على توتير "‏نحن من ينحني امامك خجلاً واجلالاً وبألم وعتب على هذه الحياة غير المنصفة!".



وأضافت: "استاذ جامعي يعمل في احد المحال ليكفي قوته! كل المهن نحترمها وكل العاملين نقدر، لكن من افنى عمره للعلم لا يستحق ان يُكافأ بهذا الشكل".



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