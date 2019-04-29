شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عظمى تعلن رسمياً استعدادها للسيطره علي الموانئ وتبشر اليمنيين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، اليوم ، على هامش مشاركته في منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" المنعقد في العاصمة الصينية بكين ،نائب رئيس الوكالة الصينية للتنمية والتعاون الدولي دنغ بو تشنغ.



جرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية تقديم الدعم في المجالات الهامة والحيوية وإعادة الإعمار في اليمن. كما قدم الوزير الميتمي دعوه للجانب الصيني لزيارة اليمن وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وأبدى المسؤول الصيني دعم بلاده لليمن في المجالات الطبية بالمساهمة في تقديم المعدات الطبية وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية وتقديم الدعم من المواد الغذائية ودعم بناء وتمويل قطاع الكهرباء والموانئ اليمنية من حيث تطويرها وتشغيلها..مرحباً بالدعوة لزيارة اليمن في اقرب وقت. حضر اللقاء سفير اليمن لدى الصين محمد عثمان المخلافي والمستشار التجاري في السفارة نشوان ابراهيم الحمدي ،ومسؤول العلاقات الثنائية في السفارة السكرتير الثالث شريف نعمان