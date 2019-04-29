شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد للريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي .. وحالة قلق دائم لدى محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدولار الامريكي شراء 526 إلى 528

البيع 533 ريال.

الريال السعودي شراء 138 إلى 139,5

البيع 141 ريال.

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