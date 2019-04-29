اليمنيون جوعى.. الميليشيات تحرم المواطنين من الاستفادة بالمساعدات الغذائية

تحتجز ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية الدولية، منذ قرابة شهر في محافظة إب وسط اليمن.

وطبقاً لوثيقة رسمية صادرة عن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، فإن الميليشيا تحتجز 189 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية في محافظة إب منذ 22 يوماً.

وذكر مصدر أن الشاحنات تحمل مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، ومنظمات إنسانية دولية أخرى..