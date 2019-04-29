هكذا نجح الجيش التقدم في إب وأسر المئات

واصلت القوات المشتركة ملاحقة ميليشيات الحوثي في أطراف محافظة الضالع مع محافظة إب، وسط انهيار حوثي.

حيث تم أسر 300 من ميليشي ايران مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية إلى هناك، فيما لجأت الميليشيات إلى اعتقال العشرات ومداهمة القوى والمنازل لملاحقة مؤيدي الشرعية في مديرية الحشاء. بالتزامن مع قتل أسرة يمنية مكونة من أمٍّ وخمسة من أطفالها في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك بقصف صاروخي شنته على أحد المنازل غربي تعز.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القوات المشتركة والمسنودة بالمقاومة الشعبية تواصل ملاحقة عناصر ميليشيات الحوثي في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع وفِي منطقة العود شرق محافظة إب وفِي جنوب مدينة دمت آخر حدود محافظة الضالع شمالاً مع محافظة إب وأن قيادات بارزة في القوات المشتركة تشرف على سير المعارك هناك وأن العشرات من عناصر الميليشيات قتلوا خلال هذه المواجهات.

ووفق ما ذكرته مصادر الجيش اليمني فإن عدد أسرى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهات محافظة الضالع خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 300 أسير بينهم قيادات ميدانية. في جبهات مريس، والعود، والحشا في الضالع.

قيادات ميدانية

وحسب المصادر فإن من بين الأسرى قيادات ميدانية بارزة وضباطاً عسكريين ممن يعملون في صفوف الانقلابيين إلى جانب عدد كبير من الأطفال الذين تزج بهم الميليشيا الانقلابية في جبهات القتال بعد عمليات استقطاب واسعة، حيث يتم أخذهم في المدارس والقرى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر ما يسمى بالمشرفين التابعين لها ومسؤولي القرى والأحياء السكنية ومديري المدارس الموالين لها.

إلى ذلك قالت المصادر إن ميليشيا الحوثي تنفذ منذ أول من أمس حملة مداهمات واختطافات واسعة للسكان في مديرية الحشا بسبب تأييدهم للشرعية ورفضهم التعاون مع الميليشيات، حيث اقتادت العديد من الأشخاص إلى المعتقلات مخلفة حالة من الرعب وسط الأطفال.

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وفِي محافظة تعز قتلت أم وخمسة من أطفالها في قصف صاروخي للميليشيات استهدف قرية مشرفة في مديرية جبل حبشي.

وقال سكان إن الميليشيات أطلقت صاروخ كاتيوشا على القرية التي تقع بين حدود منطقة الكدحة بمديرية المعافر وادي ابن خولان مديرية جبل حبشي. في محافظة -تعز- فأصاب منزل الأسرة وقتل الأطفال الخمسة ووالدتهم.

معسكرات

وكانت مقاتلات التحالف استنفدت معسكرات وتجمعات ميليشيات الحوثي في محافظتي صنعاء والمحويت بالتزامن ومواصلة التقدم في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكرات ومواقع للميليشيات في مديريتي الحيمة وبني مطر التابعتين لمحافظة صنعاء ودمرت خلال مواقع ومعسكرات سرية استحدثتها الميليشيات هناك لتدريب وتجنيد المقاتلين قبل إرسالهم إلى الجبهات.

وفِي محافظة المحويت قصفت مقاتلات التحالف مواقع الميليشيا الحوثية في مديرية بني سعد، حيث تقوم الميليشيات بإقامة معسكرات سرية ومواقع لتجنيد المقاتلين وسط الشعاب والوديان، كما تقوم باستحداث مواقع وتحصينات قتالية في المناطق المطلة على محافظة الحديدة تحسباً لأي تقدم للقوات المشتركة لاستكمال تحرير الحديدة.