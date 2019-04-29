الجيش يعلن أسر نحو 300 حوثي بينهم قيادات خلال أسبوع بالضالع

أعلن قوات الجيش في الشرعية أسر نحو 300 مسلح من جماعة الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع خلال أسبوع واحد.

وأوضح موقع سبتمبر الناطق باسم الجيش أن قوات الجيش الوطني تمكنت من من اسر الـ “300” الحوثي خلال المعارك التي خاضتها الأسبوع الماضي في مريس، والعود ، والحشا، شمالي وغربي محافظة الضالع.

وأضاف إن من بين الأسرى قيادات ميدانية بارزو وضباط عسكريين كانوا ينتموا لما كان يعرف بالحرس الجمهوري.

وأوضح من بين الأسرى عدد من الأطفال الذين تزج بهم المليشيا الانقلابية في جبهات القتال بعد عمليات استقطاب واسعة تنفدها في المدارس والحارات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر ما يسمى بالمشرفين التابعين لها وعقال الحارات ومدراء المدارس الموالين لها.

وتخوض قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف العربي معارك ضارية في عديد من المناطق الواقعة في الشمالية من محافظة الضالع، حيث تحاول مليشيا الحوثي احراز تقدمات ميدانية في مناطق مريس والعود.

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