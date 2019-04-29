محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشروع مخطط سديم الأشولي

تزامنا مع احتفالات حضرموت بالذكرى الثالثة للتحرير، وضع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حجر الأساس لمشروع مخطط مدينة سديم بمديرية غيل باوزير.

وتعرف محافظ حضرموت من قبل مالك مشروع مخطط سديم سعيد الأشولي على مكونات المدينة التي تتكون من 106 وحدة سكنية ومرافق حيوية تتمثل في مستشفى حديث وفندق خمسة نجوم ومول تجاري وملاهي ترفيهية بحيث تصبح المدينة نموذجية بالمحافظة، شاكرا المحافظ على اهتمامه بالاستثمار في المشاريع العقارية ومساندته لمشاريع المستثمرين بالمحافظة.

وفي سياق منفصل تفقد محافظ حضرموت سير العمل في الجسر الأرضي بمنطقة شحير مديرية غيل باوزير والذي ينفذ من قبل مؤسسة باقديم للتجارة والمقاولات.

حضر وضع حجر الأساس وكيل حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ومدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور للدكتور عبدالله باغميان والقائم بأعمال مدير عام مديرية غيل باوزير سعيد بلقرزي وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمسؤولين بمديرية غيل باوزير.