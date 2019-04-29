تعرف على ما قدمته "مسام" في اليمن خلال الأسبوع الأخير من أبريل

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري 2,321 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في عدد من المحافظات.
وأوضح المركز في بيان له، أنه انتزع 24 لغماً مضاداً للأفراد، وألفاً و18 لغماً مضاداً للآليات و197 عبوة ناسفة وألفاً و82 ذخيرة غير منفجرة.
الجدير ذكره أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 63 ألفاً و719 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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