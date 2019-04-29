اليمن تتحدث عن عن الموقف الدولي في قضيتها.. هذا ما قالته

أثنت الحكومة اليمنية على استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه قضية اليمن والوقوف مع الشرعية ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم كمقدمة للحل السياسي الشامل بناء على المرجعيات المتوافق عليها محلياً والمؤيدة أممياً ودولياً.

وأكدت الحكومة في بيانها الصحفي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليمني، أمس في عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، على دعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.

وعبرت الحكومة عن أملها أن تؤدي هذه الإجراءات الى تغيير ايران لسياساتها في المنطقة بحيث تكف عن تصدير الفتن الطائفية واطلاق عواصف التعصب المذهبي والأحلام الإمبراطورية وأن تنتقل الى ممارسة دور إيجابي بدءاً باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وفي اجتماعه الاستثنائي وافق مجلس الوزراء اليمني على المصفوفة الحكومية التنفيذية لتوصيات مجلس النواب الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي للعام 2019م.