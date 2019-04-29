ماذا قدمت الهجرة الدولية للأفارقة المتواجدين باليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمهاجرين الأفارقة من الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية منذ الاثنين الماضي.

وجاء تدخل المنظمة بعد أن قامت السلطات في عدن ولحج وكذلك في أبين وشبوة بتجميع آلاف المهاجرين، معظمهم من أثيوبيا إلى المجمع الرياضي في عدن

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تركز حالياً على ملعب 22 مايو في مدينة عدن والذي يضم ما يقارب 2500 مهاجر منهم 44 امرأة وعدد من الأطفال.

وأشارت المنظمة إلى أنها قامت بإعادة تأهيل خدمات الصرف الصحي الآمنة وتقليل خطر انتقال الأمراض المعدية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قامت السبت فقط بنقل 24.000 لتر مياه إلى المجمع الرياضي وقامت بتقديم الصابون والمواد الأخرى لمساعدة النساء خصيصاً بالإضافة إلى تزويدهن بفرش للنوم عليها إضافة إلى عمل أطباء المنظمة الدولية للهجرة والفرق الصحية التابعة لها على معالجة المرضى، وتمكنوا من تقديم 500 استشارة طبية منذ الاثنين المنصرم.

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وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أجلاء 115 لاجئا صوماليا من ميناء عدن إلى أوطانهم بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ضمن برنامج العودة الطوعية بعد أن تقطعت بهم السبل في اليمن.

وأشارت في حينها إلى أن ما يزيد عن 40 شخصا من الركاب كانوا أطفالا.

وبحسب حسابها على التويتر، فقد قامت منظمة الهجرة الدولية خلال عام 2018 بدعم 3360 مهاجراً للعودة الى بلادهم من اليمن، بالإضافة لدعم 235 مهاجراً الشهر الماضي لبدء رحلة العودة من اليمن إلى إثيوبيا.

وبصفتها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالهجرة، تساعد المنظمة الدولية للهجرة ملايين المهاجرين والنازحين داخلياً في شتى أنحاء العالم سنوياً. فبرامج المنظمة الدولية للهجرة في اليمن لا تقدم المساعدات للمهاجرين الضعفاء فقط ولكنها تقدم يد العون للنازحين اليمنيين والمجتمعات المتأثرة بالصراع في اليمن.