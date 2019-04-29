الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهدت أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم، ارتفاعًا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
الوحدة                                  ريال يمني                     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24            21.756.8  ريالات                  6 41.0 $

سعر الذهب عيار 22             19.685.72  ريالًا                    37.64 $

اسعار الذهب عيار 21          18.791.39  ريالًا                    35.93 $

اسعار الذهب عيار 18           16.108.4 ريالات                     30.80 $

Advertisements

اسعار أوقية الذهب                667.871   ريالًا                  1.277 $

اسعار جنيه الذهب                150.325.89  ريالًا                   287.43 $

اسعار كيلو الذهب                21.474.903  ريالًا                41.061 $

سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا