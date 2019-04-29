توسع الخروقات الحوثية جنوب الحديدة بعد تدفق تعزيزات عبر العدين

كشفت تقارير اعلامية عن استقدام المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، مطلع الأسبوع الجاري، مجاميع مسلحة جديدة إلى جبهة الساحل الغربي جنوبي الحديدة، في وقت تشهد خطوط التماس تصاعداً غير مسبوق للمواجهات والهجمات والقصف العنيف من قبل المليشيات. واتهم متحدث عسكري اللجنة الأممية بالتواطؤ والصمت حيال الانتهاكات الخطيرة والتصعيد العسكري للمليشيات المتمردة.

مصادر ميدانية متطابقة أكدت وصول العشرات من المسلحين الحوثيين، على متن أطقم عسكرية، إلى مديرية الجراحي المحاددة لمديريات حيس والتحيتا والخوخة، وفقاً لموقع "نيوز يمن".

وفيما قالت مصادر المحلية إن المسلحين استقدمتهم المليشيات عبر (طريق إب العدين جبل راس الجراحي) ووصلوا مساء السبت 27 أبريل 2019، أوضح مصدر ميداني لنيوزيمن أن ما لا يقل عن 60 مسلحاً بكامل العتاد وصلوا على متن أطقم شوهدت أربعة منها، على الأقل، في المفرق، وانتشروا في مفرق العدين بالجراحي، إلى الشمال من حيس.

وكانت دفعت المليشيات الحوثية بتعزيزات ومجاميع كبيرة إلى منطقة ظمي جنوب حيس باشرت استحداثات ونقاطاً فجر الأربعاء 24 أبريل.

ومساء أمس السبت، أوردت تأكيدات مصادر خاصة بتحشيد المليشيات لمجاميع باتجاه حيس -أخذت مكانها التعزيزات الجديدة الواصلة إلى الجراحي- وخاضت قوات العمالقة المرابطة شمال وشرق حيس معارك عنيفة مع المليشيات نهار ومساء وليل السبت.

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واشتبكت قوات ألوية العمالقة في مديرية حيس، مع مسلحي المليشيات الحوثية، إثر تجدد المواجهات الليلية شمالي المديرية بمختلف أنواع الأسلحة، وفقاً لتأكيدات مصدر عسكري.

المصدر العسكري أفاد بتجدد المواجهات في وقت متأخر من الليل، وهاجمت مجاميع حوثية مواقعَ متفرقة للعمالقة شمال شرق المديرية باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والفذائف الصاروخية.

والسبت أفاد المصدر باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات اللواء السادس عمالقة والمليشيات الحوثية في مديرية التحيتا وفي الجبلية جنوب التحيتا، وسقطت عشرات القذائف على الأحياء السكنية في مركز المديرية، وامتدت الاشتباكات عدة ساعات. وتركزت المواجهات في الجهة الشرقية مع استخدام كثيف للقذائف والمدفعية الثقيلة من قبل المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن.

مصدر في ألوية العمالقة قال السبت- إنه "وفي سياق التصعيد العسكري واصلت مليشيات الحوثي قصف المواقع في منطقة الجبلية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة".