شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب المعارك من عدن.. جواس يعلن التمرد ويشن هجوما على مأرب والسبب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعتبر قائد محور العند اللواء الركن ثابت مثنى جواس أن مساعي وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي لنقل مالية الجيش إلى مأرب استهدافا للعاصمة عدن، والتفافا على قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأعلن جواس تمرده على قرار المقدشي بقوله في تصريح لـ «الأيام»: «ندين ونشجب ونرفض رفضا قاطعا محاولات المقدشي بنقل مالية الجيش من العاصمة عدن، وهذا يعد استهدافا للعاصمة عدن أولا، والتفافا على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للجيش والأمن».

كما هاجم القائد جواس مأرب بالقول مضيفا: «إن كان المقدشي يتحدث عن فساد في المنطقة الرابعة كما يدعي فهو مخطئ كثيرا، وعليه مراجعة كشوفات المناطق العسكرية الوهمية التي هي في محافظة مأرب وليست في منطقة الشهيد علي ناصر هادي».

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المتحدث الرسمي باسم العميد جواس الملازم قائد نصر قال، في تصريح لـ«الأيام»، إن «مواقف القائد جواس مع شعب الجنوب وقواته المسلحة معروفة وثابتة وليست متغيرة».

ونفى جواس كل الأخبار الكاذبة التي تتحدث عنه «وآخرها الأخبار والافتراءات التي هاجمت باسمه تلفيقا قوات النخبة الحضرمية والحزام الأمني والدعم والإسناد، وهاجمت هذه الأخبار المزيفة البطل علي مقبل صالح، محافظ الضالع، وجبهات التضحية الجنوبية في الضالع».

وأكد أنه «ينفي رسميا كل ما يتم نشره باسمه في بعض المواقع الإخبارية»، معتبرا هذه الممارسات «استهدافا متكررا تقوم به جهات حاقدة على الجنوب وعلى اللواء ثابت جواس».

وقال «أي تصريح أو موقف مني سيكون عبري شخصيا أو عبر المتحدث باسمي وهو الملازم أول قائد نصر».