بعد مواجهات عنيفة : مـحافظة شمالية جديدة تتحرر وسط انتصارات كبيرة (التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر ميدانية في مديرية الازارق بالضالع وسط اليمن دخول قوات من الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة المحلية أولى مناطق مديرية ماوية التابعة لتعز لأول مرة بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية التي حاولت امس الجمعة التقدم نحو أزارق الضالع.
وأشارت المصادر الى قيام قوات الجيش والمقاومة بتنفيذ عملية مطاردة لعناصر الحوثي داخل مديرية ماوية من جه منطقة تورصة التابعة لمديرية الازارق وانها تتوغل بمديرية ماوية التابعة لتعز.
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