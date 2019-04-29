شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : القوات الموالية للشرعية في الضالع تعلن مفاجأة غير متوقعة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الجنوبية، مساء امس من القبض على مشرف المليشيات الحوثية والقائد لحملة الاعتداء على مناطق الضالع الحدودية.
وقالت مصادر بالضالع، أن وحدات من قوات الحزام الامني بالضالع تمكنت خلال كمين من أسر قائد الحملة الحوثية على وعدد من عناصره بكامل عتادهم وعدتهم في منطقة قعطبة شمال الضالع.
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