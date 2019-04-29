شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني ينفجر في وجه ‘‘محمد بن زايد’’ ويكشف عن ‘‘ماذا تريد الإمارات في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام عن مخطط إماراتي يهدف إلى بقاء قوات ‘‘أبوظبي’’ في اليمن سنوات طويلة. ونشر القيادي المؤتمري ياسر اليماني مقطع فيديو لجريمة تمارسها مليشيات إرهابية مدعومة من الإمارات بحق أسير وقع في أيديها. وقال اليماني في تعليقه على الفيديو ان "دواعش ومليشيات محمد بن زايد هكذا يذبحون الأسير في اليمن وهكذا يريد محمد بن زايد تحويل اليمن الى دواعش أخرى ليؤمن بقائه في اليمن تحت ذريعه مكافحة الإرهاب الإرهاب الذي يصنعه ويموله كما تشاهدون أمامكم هكذا أراد محمد بن زايد تحويل اليمن. Advertisements ويتبنى اليماني حملة مناهضة لمخططات أبوظبي في اليمن والتي تسعى بحسب مراقبين إلى تثبيت وجودها في اليمن بحجة دعم الشرعية .

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